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Доллар продолжил рост: сколько стоит валюта в обменниках

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Украина, Пятница 28 июля 2023 11:11
Доллар продолжил рост: сколько стоит валюта в обменниках Фото: курс доллара за неделю вырос на 50 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 июля средний курс доллара по Украине вырос на 15 копеек до 37,80 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 41,25 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 28 июля составляет 40,7228 гривен за евро (+0,2670 гривен).

Доллар продолжил рост: сколько стоит валюта в обменниках

Комментарий НБУ

В НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают "ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас тревожиться, или свидетельство того, что меняется тренд".

"Нет, ситуация абсолютно устойчивая, контролируемая", - сказал он.

Отметим, за последнюю неделю курс вырос примерно на 50 копеек

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