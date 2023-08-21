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Доллар продолжил рост в начале недели: обменные пункты выставили новый курс

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Украина, Понедельник 21 августа 2023 10:38
Доллар продолжил рост в начале недели: обменные пункты выставили новый курс Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 41,10 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 21 августа составляет 39,8415 гривен за евро (-0,1170 гривен).

Доллар продолжил рост в начале недели: обменные пункты выставили новый курс

Рост курса доллара

Напомним, на прошлой неделе курс доллара неожиданно вырос примерно на 50 копеек.

Курс доллара падал с начала года. Однако в июле средний курс продажи наличного доллара вырос на 0,1% до 37,28 гривен. В частности, в конце июля курс подскочил на 50 копеек.

Однако тогда в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.

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