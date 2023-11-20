RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар продолжил падение: официальный курс НБУ на 21 ноября

Фото: курс доллара снизился на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0496 гривен за 1 доллар (-0,0898 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,3986 гривен за 1 евро (+0,1404 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 36,02-36,04 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,80 гривен за доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке на этой неделе (20-26 ноября) не претерпит глобальных изменений: соотношение спроса и предложения станет главным фактором, который будет формировать курс межбанка, а значит, наличные курсы будут формироваться "оглядываясь" на безналичный рынок.

"Как и на прошлой неделе НБУ будет оперативно вмешиваться в случае возникновения каких-то "сложных" ситуаций, чтобы предотвратить нежелательные изменения, а текущие (ежедневные) колебания будут оставаться в пределах 0,2 грн", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ