Доллар продолжил падение: обменники выставили новые курсы

По состоянию на утро 22 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 46,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,44-41,49 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 22 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,436 гривен за 1 доллар (-0,0491 грн).

Официальный курс евро составит 46,9138 гривен за 1 евро (+0,2617 грн).