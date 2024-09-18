Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился после резкого роста. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 45,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,47-41,49 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает седьмой день подряд.

Официальный курс на 18 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4100 гривен за 1 доллар (+0,0509 грн).

Курс евро составит 46,1245 гривен за 1 евро (+0,1166 грн).

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU считают, что НБУ позволил курсу доллара расти больше, чем в предыдущие недели. По их словам, действия НБУ выглядят как попытка проверить реакцию рынка на относительно резкое колебание курса. В компании ожидают дальнейшего роста курса доллара в последующие недели.