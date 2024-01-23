RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар приостановил падение: НБУ установил официальный курс на 24 января

Фото: курс доллара вырос менее чем на копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара. Доллар подорожал после падения в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,4544  гривен за 1 доллар (+0,0023 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,6905 гривен за 1 евро (-0,1023 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 37,42-37,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс в продаже упал на 15 копеек до 38,15 грн/доллар.

Прогноз курса

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, курс доллара может упасть на межбанке до 37 гривен благодаря выделению Украине западной финансовой помощи.

"В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

По его словам, препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ будет считать, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты. Влияние также может оказать закупка аграриями перед сезоном нефти, химии и т.д.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ