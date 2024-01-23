Доллар приостановил падение: НБУ установил официальный курс на 24 января

Официальный курс на 24 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,4544 гривен за 1 доллар (+0,0023 грн).

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Курс евро составит 40,6905 гривен за 1 евро (-0,1023 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 37,42-37,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс в продаже упал на 15 копеек до 38,15 грн/доллар.

Прогноз курса

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, курс доллара может упасть на межбанке до 37 гривен благодаря выделению Украине западной финансовой помощи.

"В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

По его словам, препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ будет считать, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты. Влияние также может оказать закупка аграриями перед сезоном нефти, химии и т.д.