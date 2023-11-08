Доллар приостановил падение: НБУ повысил официальный курс

Официальный курс на 9 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0407 гривен за 1 доллар (+0,0036 грн).

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Курс евро составит 38,4518 за 1 евро (-0,0322 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 36,04-36,06 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке курс снизился на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар.

Ситуация на валютном рынке

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой. Рынок адаптируется к новым условиям, за несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках.

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.