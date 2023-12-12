Доллар ускорил рост: обменные пункты выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 12 декабря средний курс доллара в Украине вырос на 20 копеек до 37,75 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 40,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 39,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,97 -37,00 (покупка-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар приближается к отметке в 37 гривен.

Официальный курс на 12 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,8716 гривен за 1 доллар (+0,1292 грн). Курс евро составит 39,6738 гривен за 1 евро (+0,0728 грн).

Прогнозы курса

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует стабильный курс доллара к гривне. Как отмечается в сообщении агентства, НБУ снизил процентную ставку до 16% с 25% в июне и ввел политику "управляемой гибкости" обменного курса.

"Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе", - говорится в прогнозе.

Аналитики финансовой группы ICU считают, что в Украине уже сложились условия для умеренной и управляемой девальвации. По их прогнозу, курс доллара до конца текущего года может остаться без изменений - на уровне 36,7 гривен. Однако в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.