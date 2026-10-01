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Доллар вернулся к росту: курс НБУ на 2 октября и что влияет на колебания валютной пары

16:10 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: НБУ обновил официальные курсы доллара и евро на 2 октября (Getty Images)

На пятницу, 2 октября, Национальный банк Украины установил новые официальные курсы доллара и евро. Американская валюта подорожала, в то время как евро подешевел.

Как изменились официальные курсы доллара и евро и от чего будет зависеть динамика валют в начале октября, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 2 октября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,83 грн. Накануне, 1 октября, американская валюта обошлась в 44,68 грн. Таким образом, доллар подорожал на 15 копеек.

Официальный курс евро на 2 октября – 50,69 грн. 1 октября европейская валюта обошлась в 50,71 грн. За день курс снизился на 2 копейки.

Фото: официальный курс валют НБУ на 2 октября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 1 октября

От чего будет зависеть курс в начале октября

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой , в начале октября одним из главных внешних факторов для украинского валютного рынка может стать соотношение евро и доллара. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, удорожание нефти и решение ведущих центробанков могут усилить колебания этой валютной пары.

Тарас Лесовой отметил, что курс евро в Украине зависит от двух составляющих: гривневой стоимости доллара и соотношения евро/доллар на мировом рынке. Поэтому даже при относительно стабильном долларе европейская валюта может заметно изменяться в цене.

Читайте также: Курс валют в октябре: Тарас Лесовой рассказал, пересечет ли доллар отметку 45 гривен

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