Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 1 октября

На 1 октября банки и обменники сменили курсы доллара и евро. Американскую валюту продают от 44,83 грн., европейскую – от 51,00 грн.

Где сегодня выгоднее всего покупать и продавать валюту и сколько стоят 1000 долларов в банках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, утром 1 октября средний курс доллара в обменниках составляет 44,91 грн для продажи (–4 коп. по сравнению с предыдущим днем) и 44,78 грн для покупки (–2 коп.).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,40 грн (–5 коп.), а покупается – по 51,10 грн (–10 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 1 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (-5 коп.), а покупает по 44,30 грн (-5 коп.). Для карт курс продажи составляет 44,84 грн (–20 коп.), а покупки – 44,45 грн (–5 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,00 грн (–20 коп.), а продать банку – по 50,00 грн (–20 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,02 грн (–26 коп.), а покупки – 50,30 грн (–12 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 грн (–15 коп.), а покупает по 44,55 грн (–10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,00 грн (–20 коп.), а покупки – 44,50 грн (–10 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,20 грн (–20 коп.), а продать – по 50,60 грн (–20 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,40 грн (–20 коп.), а покупки – 50,55 грн (–20 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,20 грн (без изменений), а покупает по 44,60 грн (без изменений). По коммерческому курсу доллар продают по 45,00 грн (без изменений), а покупают по 44,70 грн (без изменений).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,50 грн (без изменений), а продать банку – по 50,80 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (-20 коп.), а покупает по 44,43 грн (-20 коп.). Евро продается по 51,20 грн (–6 коп.), а покупается по 50,50 грн (–10 коп.).

Фото: курс валют в банках 1 октября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле доллар сегодня можно купить по 44,83 грн в Monobank.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн, ''Мобильный Ощад'' – 44,90 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 45,00 грн, Ощадбанк для карт – 45,00 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн, а ПУМБ

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке в отделениях – 51,00 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 51,02 грн, ''Мобильный Ощад'' и Monobank – по 51,20 грн, ПУМБ – 51,50 грн, Ощадбанк для карт – 51,40 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.

Далее следуют ПУМБ по наличному курсу – 44,60 грн, ''Мобильный Ощад'' – 44,55 грн, Ощадбанк для карт и ПриватБанк для карт – по 44,50 грн, Monobank – 44,43 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,35 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через ПУМБ по наличному курсу – 50,80 грн.

Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 50,60 грн, Ощадбанк для карт – 50,55 грн, Monobank – 50,50 грн, ПриватБанк для карт – 50,30 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,00 грн.

Сколько сегодня стоят 1000 долларов в банках

Monobank – 44 830 грн.

ПриватБанк (в отделениях) – 44 900 грн.

''Мобильный Ощад'' – 44 900 грн.

ПриватБанк (для карт) – 44 840 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45000 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 000 грн.

ПУМБ (наличный курс) – 45 200 грн.

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