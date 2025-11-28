Доллар показал худшие показатели недели за последние четыре месяца, - Reuters

Доллар США 28 ноября показал едва ли не худший недельный показатель за последние четыре месяца - с июля 2025 года. Проблемы с ликвидностью национальной валюты Соединенных Штатов возникли из-за Дня благодарения и некоторых других факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что трейдеры значительно увеличили ставки, ожидая дальнейшего смягчения монетарной политики США. В то же время День благодарения повлиял на ликвидность доллара, а индекс доллара составляет 99,59 - это худший показатель с 21 июля 2025 года, хотя он и продемонстрировал некоторый рост после пяти дней непрерывного падения.

"Из-за уменьшения объемов торгов, вызванного праздником Дня благодарения в США, волатильность валютного рынка уменьшилась", - пояснили изданию аналитики DBS в исследовательской записке.

Издание также пишет, что на торгах в Азии японская иена имеет курс в 156,33 иены за доллар, поскольку валюта постоянно колеблется. Из-за слабости иены Банк Японии воздержался от повышения ключевых процентных ставок. А премьер-министр Санаэ Такаичи объявила о пакете стимулирующих мер на сумму 21,3 триллиона иен (135,40 миллиарда долларов). Также влияют геополитические проблемы, в частности напряжение с Китаем.

Евро упал по отношению к доллару на 0,1% - до 1,1582 евро за доллар. Валюта отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей встрече американской и украинской делегаций для обсуждения мира.

Падение показал также фунт стерлингов - на 0,1% до 1,3232 фунта за доллар после объявления планов со стороны министерства финансов по повышению налогов.

Китайский юань, напротив, усиливается. Официальный курс юаня составил 7,072 единицы за доллар, что стало лучшим показателем с августа. Валюта неофициального союзника российского режима сохраняет тенденцию к усилению.