Доллар показал худшие показатели недели за последние четыре месяца, - Reuters
Доллар США 28 ноября показал едва ли не худший недельный показатель за последние четыре месяца - с июля 2025 года. Проблемы с ликвидностью национальной валюты Соединенных Штатов возникли из-за Дня благодарения и некоторых других факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что трейдеры значительно увеличили ставки, ожидая дальнейшего смягчения монетарной политики США. В то же время День благодарения повлиял на ликвидность доллара, а индекс доллара составляет 99,59 - это худший показатель с 21 июля 2025 года, хотя он и продемонстрировал некоторый рост после пяти дней непрерывного падения.
"Из-за уменьшения объемов торгов, вызванного праздником Дня благодарения в США, волатильность валютного рынка уменьшилась", - пояснили изданию аналитики DBS в исследовательской записке.
Издание также пишет, что на торгах в Азии японская иена имеет курс в 156,33 иены за доллар, поскольку валюта постоянно колеблется. Из-за слабости иены Банк Японии воздержался от повышения ключевых процентных ставок. А премьер-министр Санаэ Такаичи объявила о пакете стимулирующих мер на сумму 21,3 триллиона иен (135,40 миллиарда долларов). Также влияют геополитические проблемы, в частности напряжение с Китаем.
Евро упал по отношению к доллару на 0,1% - до 1,1582 евро за доллар. Валюта отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей встрече американской и украинской делегаций для обсуждения мира.
Падение показал также фунт стерлингов - на 0,1% до 1,3232 фунта за доллар после объявления планов со стороны министерства финансов по повышению налогов.
Китайский юань, напротив, усиливается. Официальный курс юаня составил 7,072 единицы за доллар, что стало лучшим показателем с августа. Валюта неофициального союзника российского режима сохраняет тенденцию к усилению.
Национальный банк Украины (НБУ) тем временем уже второй день подряд снижает официальный курс доллара. Американская валюта подешевела на 10 копеек после того, как на этой неделе обновила свой исторический максимум по отношению к гривне.
Официальный курс доллара на 28 ноября 2025 года составляет 42,1928 гривны. На 27 ноября НБУ установил стоимость американской валюты на уровне 42,2987 гривны.