Доллар подорожал в начале недели: свежие курсы валют в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,30 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 41,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,51-37,52 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара до минимума с конца декабря. Официальный курс на 22 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,5268 гривен за 1 доллар (-0,1826 грн). Курс евро составит 40,8404 гривен за 1 евро (-0,1742 грн).

Ситуация на рынке

На прошлой неделе дефицит валюты на межбанке резко снизился. НБУ продал 530,90 млн долларов, сократив продажу на 21,1% по сравнению с предыдущей неделей (673,27 млн долларов).

В итоге за неделю курс доллара на межбанке упал с уровня с 37,80-90 грн/доллар до 38,50-38-55 грн/доллар. Официальный курс снизился с 37,83 до 38,52 грн/доллар. На наличном рынке курс упал с 38,90 до 38,20 грн/доллар.

Прогноз курса

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли коренным образом изменится: с начала действия режима "управляемой гибкости" именно межбанк задает тон для наличного рынка. Следовательно, курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться именно с учетом безналичных курсов.

"Валютному рынку вряд ли будут угрожать какие-то стремительные курсовые изменения: будет действовать режим частых, но разнонаправленных изменений без неожиданных падений или наоборот - безумных взлетов", - уверен эксперт.