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Доллар подорожал в начале недели: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 44,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,58-40,60 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 8 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,542 гривен за 1 доллар (-0,0038 грн). Курс евро составит 43,8624 гривен за 1 евро (+0,0810 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе и до конца лета курсовые показатели будут более или менее понятны и прогнозируемы, а коридоры колебаний на межбанке и наличном рынке могут иногда сужаться до 40,4-40,7 грн за доллар.

Лесовой прогнозирует, что курсовые изменения произойдут уже ближе к сентябрю, а пока рынок находится в состоянии малозаметных корректировок.

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