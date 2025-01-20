Доллар подорожал после снижения в течение трех дней

Официальный курс на 21 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1551 гривен за 1 доллар (+0,0294 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4998 гривен за 1 евро (+0,1314 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 42,17-42,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился 42,65 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в середине января ситуация на валютном рынке может иметь признаки напряженности.

В то же время она вряд ли выльется в активные курсовые изменения, а официальный курс будет колебаться в пределах 42-42,5 грн/доллар.

Банкир не исключает эмоциональной активности на наличном рынке в связи с неизвестными первыми шагами Дональда Трампа на посту президента США в отношении Украины.