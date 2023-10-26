Доллар подорожал после небольшого снижения: какой курс в обменниках

На утро средний курс доллара в Украине составляет 38,07 гривен в продаже и 37,45 гривен в покупке. Курс евро снизился до отметок 40,55 и 39,75 гривен соответственно.

Украинские обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,70 (+0,16), а продают по 38,04 гривен за доллар (+0,04). Наличный евро в среднем покупают за 40,07 (+0,06), а продают за 40,40 (-0,20) гривен за евро.

На межбанковском валютном рынке сегодня курс находится на уровне 36,54-36,56 (покупка-продажа). Это на три копейки ниже по сравнению с закрытием вчерашних торгов.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября установил официальный курс на уровне 36,5312 гривен за 1 доллар. Это на четыре копейки ниже, чем днем ранее. Отметим, курс доллара не превышает отметку в 36,57 гривен, который был до перехода в режим управляемой гибкости.

Евро в свою очередь подешевел сразу почти на 30 копеек. Официальный курс на сегодня - 38,7613 гривен за 1 евро.

Что было на прошлой неделе

На прошлой неделе валютный рынок Украины оставался в относительном покое. Как отметил глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в обзоре для РБК-Украина, для этого Нацбанку пришлось увеличить валютные продажи на 28% - до 735 млн долларов.

Официальный курс гривны по отношению к доллару немного ослаб. В то же время наличный курс в системно важных банках в среднем претерпел незначительные изменения и сместился на отметки 37,4-38,1 гривен за доллар.