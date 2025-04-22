Доллар подорожал в обменниках, евро взлетел до 48 гривен

По состоянию на утро 21 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 55 копеек до 47,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,39-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала на 74 копейки и обновила исторический максимум.

Официальный курс на 22 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3785 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн).

Официальный курс евро составит 47,7653 гривен за 1 евро (+0,7400 грн). Предыдущий максимум был достигнут 15 апреля - 47,0271.

Курс евро

Курс евро в Украине зависит от ситуации на мировых рынках. Доллар подешевел к мировым валютам до минимума за три года, поскольку нападки президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы еще больше подорвали доверие инвесторов к экономике США.

По отношению к евро доллар торгуется около 3,5-летнего минимума - 1,15.