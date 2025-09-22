Доллар подорожал в обменниках, евро дешевеет

По состоянию на утро 22 сентября средний курс продажи вырос на 15 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) - рос на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 22 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2502 гривен за 1 доллар (+0,0014 грн).

Официальный курс евро составит 48,4215 гривен за 1 евро (-0,3635 грн).