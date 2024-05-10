Доллар подорожал обменных пунктах: свежие курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти после скачка на межбанке. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,95 гривен, курс евро вырос на 15 копеек 43,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,45 гривен, евро по 42,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,66-39,70 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне второй день подряд.

Официальный курс на 10 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5518 гривен за 1 доллар (+0,1690 грн). Курс евро составит 42,4312 гривен за 1 евро (+0,1144 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ поступление значительного объема международной помощи Украине в марте привело к увеличению бюджетных расходов. Часть из этих средств оказалась на валютном рынке, что вызвало рост курса доллара.

В частности, за апрель курс на наличном рынке вырос на 70 копеек до 39,64 гривен в продаже.

Официальный курс в течение марта неоднократно обновлял рекорды и достиг максимума 22 апреля - 39,78 грн/доллар, после чего немного снизился.