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Доллар подорожал: свежий курс в обменниках в начале недели

Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет после подорожания на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 40,80 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,30 гривен, евро по 43,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,22-40,26 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара

Официальный курс на 10 июня 2024 года установлен на уровне 40,2485 гривен за 1 доллар (+0,0948 грн).  Курс евро составит 43,8709 гривен за 1 евро (+0,2439 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, этой неделе рынок будет жить в парадигме новых курсов и новых валютных коридоров: 40-41 грн/доллар на межбанке и 40-41,2 грн/доллар на наличном рынке.

По его словам, средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

 

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