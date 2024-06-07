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Доллар снова подорожал: официальный курс НБУ на 10 июня

Киев, Пятница 07 июня 2024 15:47
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Доллар снова подорожал: официальный курс НБУ на 10 июня Фото: курс доллара снова вырос под конец недели (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) снова повышает официальный курс доллара. Это происходит второй день подряд после снижения с начала недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 июня 2024 года установлен на уровне 40,2485 гривен за 1 доллар (+0,0948 грн). Соответственно, доллар снова приближается к историческим максимумам конца мая - начала июня.

Доллар снова подорожал: официальный курс НБУ на 10 июня

Фото: официальные курсы на 10 июня (bank.gov.ua)

Официальный курс евро на понедельник установлен на отметке 43,8709 гривен за 1 евро (+0,2439 грн).

Доллар снова подорожал: официальный курс НБУ на 10 июня

Фото: динамика курсов (bank.gov.ua)

На межбанковском валютном рынке сегодня курс поднялся до 40,27-40,29 грн/доллар в покупке и продаже соответственно. Это на 13 копеек выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Доллар снова подорожал: официальный курс НБУ на 10 июня

Фото: торги на межбанке (udinform.com)

На рост официального курса реагирует рынок наличной валюты. В украинских обменниках в течение дня доллар в продаже вырос до отметки 40,76 гривен.

Прогноз курса

Как и предполагалось, на этой неделе не было неожиданных курсовых колебаний. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина прогнозировал "эффект шейкера" - заметные колебания, но в пределах определенных коридоров, которые не угрожают тому, что принято называть стабильной ситуацией.

В целом основные показатели остались на уровне майских, а средние недельные курсовые отклонения не превысили 2%.

Подробнее о том, каким будет курс доллара в начале июня и от чего это зависит, читайте по ссылке.

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