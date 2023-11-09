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Доллар подорожал в конце недели: сколько стоит валюта в обменных пунктах

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в конце недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 ноября  средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 37,65 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 40,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 39,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,03 -36,05 (покупка-продажа), снизившись на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил официальный курс доллара. Курс вырос после трех дней падения.

Официальный курс на 9 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0407 гривен за 1 доллар (+0,0036 грн).

Курс евро составит 38,4518 за 1 евро (-0,0322 грн).

Ситуация на валютном рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой. Рынок адаптируется к новым условиям, за несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках.

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