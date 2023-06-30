Доллар подорожал в конце недели: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 30 июня средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,10 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,95 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 30 июня составляет 40,0006 гривен за евро (-0,0036 гривен).

Изношенные и старые доллары

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

Он напомнил, что НБУ полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это значит, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции.

Пышный также заявил, что недопустимо требовать дополнительную комиссию за обмен долларов предыдущих лет.