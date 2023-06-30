Доллар подорожал в конце недели: сколько стоит валюта в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос к концу недели. Единая европейская валюта подешевела
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 30 июня средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,10 гривен за евро.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,95 гривен, евро по 40,40 гривен.
Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 30 июня составляет 40,0006 гривен за евро (-0,0036 гривен).
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.
Он напомнил, что НБУ полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это значит, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции.
Пышный также заявил, что недопустимо требовать дополнительную комиссию за обмен долларов предыдущих лет.
Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.
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