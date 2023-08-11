Доллар подорожал в конце недели: актуальные курсы валют в обменниках

По состоянию на утро 11 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 40,95 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 11 августа составляет 40,284 гривен за евро (+0,1646 гривен).

Изношенные и старые купюры

В НБУ заявили, что совместные усилия центробанка и участников рынка привели к нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты.

Как отметил замглавы НБУ Алексей Шабан, теперь задача на практике продемонстрировать клиентам, что все подлинные банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости вне зависимости от года выпуска или дизайна.

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.