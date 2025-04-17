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Доллар подорожал, курс евро снова вырос до 47 гривен

Фото: курс доллара вырос на 17 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подорожала до 47 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3825 гривен за 1 доллар (+0,1673 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,0043 гривен за 1 евро (+0,1838 грн). Это близко к максимуму, достигнутому 15 апреля - 47,0271.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,40 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, падение курса доллара в последние месяцы вызвано увеличением предложения валюты на рынке.

Кроме того, существенно снизилась активность граждан на рынке. В апреле украинцы уже больше продают валюты, че покупают.

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