Доллар подорожал: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,38-39,42 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне после снижения четыре дня подряд.

Официальный курс на 9 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,3828 гривен за 1 доллар (+0,0862 грн). Курс евро составит 42,3168 гривен за 1 евро (+0,0081 грн).

Ситуация на рынке

НБУ сообщил о сокращении международных резервов Украины в апреле 2024 года на 1,4 млрд долларов 42,4 млрд долларов.

Снижение было обусловлено валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами правительства, которые лишь частично компенсировались поступлениями от международных партнеров.

Рост продаж НБУ на межбанке до 2,265 млрд долларов за месяц был вызван спросом на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства после поступления помощи.