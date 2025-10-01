Доллар подешевел к мировым валютам из-за шатдауна в США

Американский доллар 1 октября снизился до недельного минимума по отношению к основным валютам. Причиной стало закрытие правительства США из-за того, что республиканцы и демократы не смогли согласовать временное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Финансирование правительства прекратилось в полночь по Вашингтону. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун сообщил, что палата снова проголосует за законопроект, одобренный Конгрессом.

Реакция валютных рынков

Индекс доллара, который отражает его динамику против шести мировых валют, снизился на 0,2% до 97,635. В ходе торгов он опускался до 97,584 впервые с прошлой недели.

Евро укрепился на 0,3% до 1,1767 доллара, достигнув максимума с 24 сентября.

Политические последствия

Президент США Дональд Трамп предупредил демократов, что закрытие правительства даст его администрации возможность предпринять "необратимые" шаги, включая остановку программ, важных для оппонентов.

Министерства труда и торговли США заявили, что прекратят публикацию данных, включая ключевой отчет по занятости, намеченный на пятницу.

Ожидания снижения ставки ФРС

Ситуация на рынке труда также добавила давления на доллар. Отчет JOLTS показал рост числа открытых вакансий в августе, но снижение уровня найма, что указывает на замедление экономики.

В условиях отсутствия официальной статистики внимание инвесторов сместится на частные данные, включая отчет ADP по занятости. Рынок закладывает 95% вероятность снижения ставки ФРС на заседании 29 октября.

"Доллар возобновит падение сегодня, если политическая риторика укажет на продолжительный шатдаун", - заявил глава валютных исследований в Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. "Более слабые данные США могут усилить давление на доллар", - добавил он.