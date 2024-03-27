Доллар подешевел после резкого роста: курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 27 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,35 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,11-39,14 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 12 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до исторического максимума.

Официальный курс на 27 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,343 гривен за 1 доллар (+0,1132 грн). Выше курс был 26 марта - 39,2298 гривен за 1 доллар.

Курс евро составит 42,6911 гривен за 1 евро (+0,2013 грн). Это также максимум. Выше курс был 26 марта - 42,4898.

Отвязка курса от доллара

В НБУ заявили, что рост роли евро в расчетах в Украине может привести к тому, что в скором будущем Национальный банк откажется от доллара как основной валюты курсовой привязки.

Как отметили участники заседания Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков, валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты.

В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных устремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", - сообщили в НБУ.