Доллар подешевел после двух дней роста

Официальный курс на 20 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,331 гривен за 1 доллар (-0,0405 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,691 гривен за 1 евро (-0,0565 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,70 гривен.

Позиция МВФ

МВФ в целом поддержал действия НБУ на валютном рынке.

"Обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под фундаментальные рыночные показатели, обеспечивая при этом поддержание адекватных резервов, особенно с учетом рисков для перспектив", - говорится в заявлении фонда.

Кроме того, разумный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка, подкрепленный постоянным тщательным мониторингом, должен продолжаться в соответствии со стратегией НБУ и соответствовать общему набору мер политики, добавили в МВФ.