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Доллар падает четвертый день подряд. НБУ установил курс на 2 сентября

Украина, Пятница 30 августа 2024 15:44
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Доллар падает четвертый день подряд. НБУ установил курс на 2 сентября Фото: курс доллара упал на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,0592 гривен за 1 доллар (-0,1309 грн).

Доллар падает четвертый день подряд. НБУ установил курс на 2 сентября

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,5018 гривен за 1 евро (-0,2027 грн).

Доллар падает четвертый день подряд. НБУ установил курс на 2 сентября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,03-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар падает четвертый день подряд. НБУ установил курс на 2 сентября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,40 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара в течение августа колебался в диапазоне 41-41,35 грн/доллар и в итоге за месяц практически не изменился - с начала августа он был на уровне 41 грн/доллар. Всего с начала года доллар подорожал на 8,1%. На наличном рынке курс за месяц вырос на 10 копеек.

Аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара до конца года - до 42-42,5 грн/доллар.

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