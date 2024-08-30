Доллар падает четвертый день подряд. НБУ установил курс на 2 сентября
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,0592 гривен за 1 доллар (-0,1309 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 45,5018 гривен за 1 евро (-0,2027 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,03-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,40 гривен.
Ситуация на рынке
Курс доллара в течение августа колебался в диапазоне 41-41,35 грн/доллар и в итоге за месяц практически не изменился - с начала августа он был на уровне 41 грн/доллар. Всего с начала года доллар подорожал на 8,1%. На наличном рынке курс за месяц вырос на 10 копеек.
Аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара до конца года - до 42-42,5 грн/доллар.