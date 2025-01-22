Доллар подешевел в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 42,50 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,00 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,08-42,11 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

Официальный курс на 22 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1661 гривен за 1 доллар (+0,0110 грн).

Официальный курс евро составит 43,6419 гривен за 1 евро (+0,1421 грн).

Спрос на наличную валюту

Спрос на наличные доллары остается высоким в январе 2025 года. Как сообщил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, за 20 дней января население выкупило более 930 млн долларов наличной и безналичной иностранной валюты.

По его данным, за 20 дней января НБУ провел чистых валютных интервенций на сумму 2,5 млрд долларов. Таким образом, население выкупило 39% от всех интервенций НБУ.

"На следующий год МВФ ожидает, что нетто-интервенции НБУ составят 36,0 млрд (+5%), что должно обеспечить удержание среднегодового обменного курса на уровне 43,4 грн за 1 доллар (+8%)", - сообщил Данилишин.