Доллар подешевел: обменные пункты обновили курсы валют

По состоянию на утро 22 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 43,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,24-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 22 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,286 гривен за 1 доллар (-0,0777 грн).

Официальный курс евро составит 43,4659 гривен за 1 евро (-0,0976 грн).