Доллар подешевел: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 22 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,05 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 43,35 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,24-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.
Официальный курс на 22 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,286 гривен за 1 доллар (-0,0777 грн).
Официальный курс евро составит 43,4659 гривен за 1 евро (-0,0976 грн).
Комментарий НБУ
НБУ держит курс доллара около уровня 41,20-41,40 гривен уже четыре месяца после девальвации в начале года.
Как отметили в НБУ, относительная стабильность чистого спроса на иностранную валюту, которая согласовывалась с оценками НБУ структурного дефицита, создавала фундаментальную основу для сохранения бокового тренда в динамике обменного курса гривны на протяжении последних месяцев.
"НБУ и дальше оставался активным участником валютного рынка во избежание разбалансирования инфляционных и курсовых ожиданий", - говорится в Инфляционном отчете.