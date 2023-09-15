Доллар подешевел в конце недели: курсы валют в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины в конце недели начал снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 сентября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 40,50 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 15 сентября составляет 39,2381 гривен за евро (-0,0293 гривен).

Бюджетный курс

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Он также сообщил о желательности девальвации.

Однако глава НБУ Андрей Пышный заявил, что бюджетный курс для курс, который был заложен в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для Национального банка.

По его словами, это определенный расчетный параметр, который закладывается, но может быть изменен в зависимости от обстоятельств.