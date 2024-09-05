Доллар подешевел: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 5 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 45,22 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 5 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2766 гривен за 1 доллар (+0,0126 грн).

Курс евро составит 45,6065 гривен за 1 евро (+0,0634 грн).

Ситуация на рынке

По информации Bloomberg, Международный валютный фонд будет подталкивать Украину к более быстрой девальвации валюты. Однако, как отмечает Bloomberg, Национальный банк Украины не хочет, чтобы гривна ослабла еще больше. Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс, введенный после полномасштабного вторжения России.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с представителями МВФ заявил, что во время работы миссии особенно сосредоточатся на возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия возросших потребностей государственного бюджета, учитывая продолжительность и интенсивность войны. "Задача действительно непростая. Мы видим, что в ее решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке", - сказал он.