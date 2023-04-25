Доллар подешевел: актуальные курсы валюту в Украине на 25 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,85 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 25 апреля составляет 40,2291 гривен за евро (+0,0786 гривен).
Напомним, ситуация на валютном рынке ухудшилась. На прошлой неделе НБУ увеличил продажу долларов из резервов 2,3 раза до 560 млн долларов.
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