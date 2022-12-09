Доллар подешевел до 40 гривен: актуальные курсы валюта в Украине на 9 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,80 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 9 декабря составляет 38,4629 гривен за евро (-0,0603 грн).
Напомним, Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.
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