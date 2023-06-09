Доллар начал дорожать: свежий курс в обменных пунктах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на 9 июня средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,35 гривен в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,45 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 39,75 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 9 июня составляет 39,2619 гривен за евро (+0,0768 гривен).

Безналичный рынок

По данным НБУ, в мае спрос на иностранную валюту возрос, прежде всего, со стороны предприятий машиностроения и ТЭК. Последнее, вероятно, связано с проведением плановых ремонтных работ и закупкой энергоресурсов. Также возрос спрос со стороны банков по обеспечению расчетов с международными платежными системами.

Это привело к тому, что НБУ увеличил продажи валюты на межбанке на 40,7% до 1,928 млрд долларов.

В то же время, это не повлияло на международные резервы Украины, которые за май 2023 года выросли на 3,8% до 37,3 млрд долларов - максимума за 11 лет.

Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. На валютные счета правительства в НБУ поступило 4,323 млрд долларов.