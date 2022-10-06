RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине 6 октября

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,20 грн (39,95 - 5 октября)
  • продажа - 41,15 грн (41,10 - 5 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,05 грн (39,00 - 5 октября),
  • продажа - 40,35 грн (40,40 - 5 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 5 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 5 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 октября составляет 36,2157 гривен за евро (+0,0475 грн).

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе в отставку. Его уход с этого поста никак не повлиял на рыночный курс доллара к гривне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара