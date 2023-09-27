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Доллар начал дешеветь: обменные пункты выставили новые курсы валют

Украина, Среда 27 сентября 2023 11:00
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Доллар начал дешеветь: обменные пункты выставили новые курсы валют Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 сентября средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 40,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 40,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 27 сентября составляет 38,7609 гривен за евро (-0,1115 гривен).

Доллар начал дешеветь: обменные пункты выставили новые курсы валют

Колебания курса

Отметим, в сентябре курс доллара вырос до 38,60 гривен, однако затем снизился.

По данным НБУ, ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой, а рост курса доллара был вызван ситуативными факторами.

При этом способность НБУ балансировать валютный рынок оставалась высокой. Благодаря постоянному официальному финансированию, международные резервы Украины удерживаются на высоких уровнях. В конце августа они превышали 40 млрд долларов.

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