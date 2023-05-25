Доллар пошел вверх: какие курсы действуют в обменных пунктах

Средний курс доллара по Украине в продаже вырос за день на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,85 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,15 гривен.

Официальный фиксированный курс не меняется с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 25 мая составляет 39,41 гривен за евро (+0,0128 гривен).

Риск дефолта США и курс доллара в Украине

Агентство Fitch предупредило о рисках снижения прогноза кредитного рейтинга США до негативного на фоне дебатов о повышении потолка госдолга.

Потенциальный дефолт по обязательствам правительства США теоретически мог бы оказать влияние на Украину в нормальных условиях. Курс доллара мог бы вырасти из-за падения валютной выручки на фоне турбулентности на рынке. Однако в этом году тема государственного долга США никак не повлияет на финансовый рынок Украины, поскольку основным фактором остается война.