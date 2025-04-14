Доллар пошел вниз: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 14 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 47,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,15 гривен, евро по 46,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,39-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта обновила исторический максимум.

Официальный курс на 14 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3879 гривен за 1 доллар (-0,0152 грн).

Официальный курс евро составит 46,9153 гривен за 1 евро (+1,0738 грн). Предыдущий максимум был установлен 20 сентября 2024 года - 46,2393 гривен за евро.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, перед Пасхой, которую празднуют 20 апреля, на валютный рынок в Украине будут влиять сезонные факторы. Но курс останется под контролем НБУ.

"То есть вполне возможно, что валютный рынок и в дальнейшем будет находиться в достаточно стабильных условиях, которые мало чем будут отличаться от марта", - добавил он.