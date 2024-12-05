Доллар пошел вниз: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 5 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,63-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар снизился после того, как два дня подряд обновлял исторический максимум.

Официальный курс на 5 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6628 гривен за 1 доллар (-0,0344 грн).

Официальный курс евро составит 43,7043 гривен за 1 евро (-0,1195 грн).

Прогноз курса

Аналитики прогнозируют рост курса доллара до конца 2024 года до уровня 42,2 гривен. Согласно усредненному прогнозу семи неправительственных аналитических центров, курс доллара вырастет до 45,7 грн/доллар в конце 2025 года.

В то же время, аналитики прогнозируют, что в течение 2025 года среднегодовой курс будет составлять 43,7 грн/доллар, то есть основаная девальвация ожидается во второй половине года.