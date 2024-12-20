Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 20 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 42,10 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 44,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,60 гривен, евро по 43,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,85-41,87 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар четвертый день подряд обновляет исторический максимум, однако рост замедлился.

Официальный курс на 20 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9292 гривен за 1 доллар (+0,0244 грн).

Предыдущий максимум был 19 декабря - 41,9048 грн/доллар.

С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,4%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро составит 43,577 гривен за 1 евро (-0,3811 грн).

Курс евро/доллар

Снижение курса евро связано с решением Федеральной резервной системы США снизить ставку на 0,25% до 4,25-4,50%. Прогноз ФРС говорит о том, что ставки в США останутся высокими дольше, чем ожидалось. Это делает доллар более привлекательным для покупки.

Доллар США вырос за неделю на 1,5% до двухлетнего максимума против корзины основных мировых валют.

Евро снизился до месячного минимума в 1,034. Ожидается недельное падение на 1,5% на фоне укрепления доллара.