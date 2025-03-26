Доллар пошел вниз: обменные пункты изменили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 45,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 44,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,58-41,61 грн/доллар (покупка-продажа) - падение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 26 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6949 гривен за 1 доллар (+0,0503 грн).

Официальный курс евро составит 45,1389 гривен за 1 евро (+0,0503 грн).1

Ситуация на рынке

По данным НБУ, банки сократили ввоз наличной валюты в Украину в феврале 2025 года.

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину, составил 1,083 млрд долларов. Это на 38,8% меньше, чем в январе. Банки ввезли в Украину наличных долларов на 749 млн, наличных евро - на 331 млн долларов.

Ранее в НБУ отмечали, что в феврале 2025 года чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.