Доллар пошел вниз: какие курсы валют в обменниках на Рождество

Курс доллара в обменных пунктах Украины приостановил. Наличный доллар дешевеет вслед за падением на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 42,25 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,75 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,92-41,94 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума накануне.

Официальный курс на 25 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,991 гривен за 1 доллар (+0,1149 грн).

Официальный курс евро составит 43,6454 гривен за 1 евро (+0,1340 грн).

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует, что спрос на валюту сократился в ноябре. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в ноябре 2024 года, составил 1,478 млрд долларов. Это на 12,2% меньше, чем в октябре (1,684 млрд долларов).

Однако в декабре спрос на валюту традиционно вырос. Этому, в частности, способствуют высокие бюджетные расходы. Часть этих денег оказывается на наличном рынке, и вызывает рост курса доллара.