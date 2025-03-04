Доллар пошел вниз: какие курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 4 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро не изменился - 43,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,20 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума за три месяца.
Официальный курс на 4 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5911 гривен за 1 доллар (+0,1598 грн).
Официальный курс евро составит 43,5417 гривен за 1 евро (+0,4283 грн).
Статистика НБУ свидетельствует, что в феврале украинцы резко сократили покупку долларов в банках.
Население Украины в феврале 2025 года купили 958 млн долларов. Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты. Всего с начала года украинцы купили в банках 2,438 млрд долларов.