Доллар пошел вниз: какие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 4 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро не изменился - 43,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума за три месяца.

Официальный курс на 4 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5911 гривен за 1 доллар (+0,1598 грн).

Официальный курс евро составит 43,5417 гривен за 1 евро (+0,4283 грн).

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует, что в феврале украинцы резко сократили покупку долларов в банках.

Население Украины в феврале 2025 года купили 958 млн долларов. Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты. Всего с начала года украинцы купили в банках 2,438 млрд долларов.