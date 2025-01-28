Доллар пошел вверх: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 28 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 42,30 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,80 гривен, евро по 43,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,98-42,01 грн/доллар (покупка-продажа) - на 5 копеек меньше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Официальный курс на 28 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9479 гривен за 1 доллар (+0,0226 грн).

Официальный курс евро составит 44,146 гривен за 1 евро (+0,2292 грн).

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, на этой неделе НБУ может получить дополнительную поддержку от экспортеров, которые потребуют больше гривневой ликвидности для уплаты налогов. Поэтому центральный банк может продолжить уменьшать интервенции, не допуская больших колебаний курса гривны.

Сейчас динамика курса показывает, что НБУ будет стремиться сохранить его неподалеку от 42 грн/доллар на этой неделе, прогнозируют аналитики.