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Доллар пошел вверх: обменные пункты выставили новые курсы

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. 

Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).

Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).

 

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital ожидают роста курса доллара во второй половине 2025 года, когда НБУ ослабит борьбу с инфляцией.

Однако доллар подорожает не так значительно, как ожидалось ранее. Прогноз по курсу улучшен до 44 гривен на конец года.

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