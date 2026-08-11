Доллар пошел вверх: курс НБУ на 12 августа и как валютные колебания влияют на стоимость авто

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Официальный курс доллара на 12 августа составил 44,86 грн.

Американская валюта подорожала на 3 копейки по сравнению с 11 августа.

Курс евро установлен на уровне 51,75 грн.

Евро подешевел на 3 копейки в день.

За первое полугодие 2026 г. доллар подорожал почти на 5,9% – это постепенно увеличивает гривневую стоимость импортных автомобилей.

По словам эксперта, рост стоимости авто влияет не только на первоначальный взнос, но и на размер ежемесячного платежа по автокредиту.

Курс валют НБУ

НБУ на среду, 12 августа, установил официальный курс доллара на уровне 44,86 грн. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 3 копейки – 11 августа курс составил 44,83 грн.

Европейская валюта, напротив, немного потеряла в цене. На 12 августа НБУ установил курс евро на уровне 51,75 грн, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее, когда он составил 51,78 грн.

Фото: официальный курс валют НБУ на 12 августа (Инфографика РБК-Украина)

Как курс валют влияет на стоимость автомобилей

По словам руководителя направления автокредитования ''Глобус Банка'' Сергея Кипоренко в комментарии РБК-Украина, валютные колебания являются одним из факторов, которые постепенно отражаются на гривневой стоимости новых автомобилей.

Поскольку большинство новых машин в Украине являются импортными, их цена в значительной степени зависит от валютного курса. В то же время влияние изменения курса может проявляться не сразу: дилеры могут продавать автомобили, закупленные ранее по другому курсу.

Однако длительное ослабление гривни обычно создает предпосылки для пересмотра цен на автомобили.

''Для покупателя важна не только процентная ставка, но и сама стоимость автомобиля. Даже если кредитные условия не изменяются, рост гривневого эквивалента цены увеличивает первоначальный взнос и ежемесячный платеж'', – отметил Сергей Кипоренко.

По его словам, в такой ситуации кредит может иметь еще одну особенность для покупателя – разрешать зафиксировать стоимость конкретного автомобиля на момент заключения сделки.

То есть, если человек планирует приобрести импортное авто, дальнейшее изменение валютного курса потенциально может повлиять на его цену. Оформление кредита по фиксированной на момент покупки цене позволяет избежать риска того, что автомобиль станет дороже к моменту окончательного приобретения.

В то же время эксперт не советует принимать решение о кредите исключительно из-за ожиданий дальнейшего роста доллара или евро.

''Не стоит принимать решение о кредите только из-за ожиданий дальнейшего роста курса. Заемщик должен оценить собственную платежеспособность и общую стоимость владения автомобилем'', - подчеркнул Кипоренко.

По его словам, при планировании покупки необходимо учитывать не только размер кредитной ставки, но и первоначальный взнос, ежемесячный платеж, страхование, расходы на топливо или зарядку, техническое обслуживание и другие расходы.