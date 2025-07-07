Доллар пошел вверх, евро - дороже 49 гривен: НБУ установил официальные курсы

Официальный курс на 8 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7975 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,0285 гривен за 1 евро (-0,0925 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,50 гривен.