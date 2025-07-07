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Доллар пошел вверх, евро - дороже 49 гривен: НБУ установил официальные курсы

Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела, но стоит дороже 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7975 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,0285 гривен за 1 евро (-0,0925 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,50 гривен.

 

Данные НБУ

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне 2025 года вырос на 0,2% до 41,61 гривен.

За год доллар подорожал на 1,9%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,0%.

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