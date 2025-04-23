Доллар подскочил в обменниках, евро начал дешеветь

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта немного подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела после исторического максимума.

Официальный курс на 23 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5185 гривен за 1 доллар (+0,1400 грн).

Официальный курс евро составит 47,7131 гривен за 1 евро (-0,0522 грн).

Прогноз курса

Как отметил комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, украинский валютный рынок живет в чрезвычайных условиях, которыми является война, и Нацбанк остается главным игроком на рынке.

Поэтому курсовые колебания доллара, как основной иностранной валюты в Украине, в большей степени будут зависеть от стратегии регулятора, монетарной политики. А курс евро будет колебаться в соответствии с мировыми курсами пары доллар/евро и соотношением спроса и предложения, добавил Лесовой.